Le associazioni venatorie hanno criticato il disegno di legge sulla caccia, definendolo pieno di pregiudizi ideologici. Secondo le loro dichiarazioni, le comunità rurali e montane si sentono attaccate da norme percepite come imposizioni dall'alto. Le organizzazioni hanno sottolineato che queste comunità già rispettano l’ambiente e che il dibattito dovrebbe essere più aperto e meno condizionato da posizioni preconcette.

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Le comunità rurali e montane non hanno bisogno di lezioni calate dall'alto su come si rispetta l'ambiente. Il confronto sul ddl Caccia deve basarsi sui fatti e sul riconoscimento della dignità di chi vive e custodisce i territori, non su pregiudizi ideologici alimentati da chi non conosce la realtà al di fuori delle mura cittadine". Lo scrivono in una nota Fidc, Enalcaccia, Anlc, ANUUMigratoristi, Arcicaccia, Italcaccia, Cncn. "Il dibattito che sta accompagnando l'iter del ddl - prosegue la nota - impone una riflessione più ampia, che va oltre la caccia in sé e riguarda il diritto di cittadinanza della cultura rurale nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caccia, associazioni venatorie: "Su ddl pregiudizi ideologici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ddl caccia: le associazioni chiedono a Mattarella il blocco della leggeLe associazioni ambientaliste hanno inviato una richiesta al Presidente della Repubblica affinché blocchi l’approvazione del disegno di legge sulla...

Ddl caccia, le associazioni ambientaliste chiedono a Mattarella di bloccare il provvedimentoLe associazioni ambientaliste, tra cui il Wwf, hanno scritto al presidente della Republezza chiedendo di intervenire per bloccare l’iter parlamentare...

Temi più discussi: Enalcaccia: necessario leggere il ddl caccia; Piano Faunistico Venatorio, Montignoso risponde con il confronto: Arcicaccia, La trasparenza vince sulla propaganda; DISCUSSO AL TAR PALERMO IL RICORSO AL CALENDARIO VENATORIO 2026-27 PRESENTATO DAGLI AMBIENTALISTI - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale - FIDC; Il sindaco Ascani contro il ddl caccia: Un regalo alle lobby venatorie. Federcaccia: Falsità.

Ddl Malan, il paradosso della caccia come tutela della biodiversitàL'intervista al presidente di Animal Law Italia: La scienza subordinata agli interessi di parte Il Ddl Malan stravolge la caccia e gli esperti scientifici non ci stanno. Il disegno di legge intende ... ambienteambienti.com

Associazioni in piazza a Treviso contro il Ddl sulla cacciaIl testo ha già incassato il via libera del Senato, e ora si trova alla Camera per l'esame in Commissione Agricoltura. È molto criticato da ambientalisti e opposizione ... rainews.it