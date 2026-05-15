Ddl caccia le associazioni ambientaliste chiedono a Mattarella di bloccare il provvedimento

Le associazioni ambientaliste, tra cui il Wwf, hanno scritto al presidente della Republezza chiedendo di intervenire per bloccare l’iter parlamentare di un disegno di legge relativo alla caccia. La richiesta è stata presentata in seguito alla proposta di legge, che prevede modifiche alle normative in materia. La lettera è stata inviata in modo formale e si rivolge direttamente al capo dello Stato, senza menzionare eventuali risposte o reazioni ufficiali da parte delle istituzioni.

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Non si fermano le polemiche sul ddl caccia. Wwf Italia, l’Ente nazionale protezione animali (Enpa), la Lega per l’abolizione della caccia (Lac), la Lega anti vivisezione (Lav) e la Lega italiana protezione uccelli (Lipu) hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere la sospensione della discussione del disegno di legge e il ritiro definitivo del testo. L’iter di esame del provvedimento nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato riunite è ormai giunto al termine e il ddl potrebbe approdare in aula a breve. Dietro l’iniziativa delle sigle ambientaliste c’è una lettera ufficiale che la Commissione europea ha inviato nel dicembre scorso al Governo per segnalare violazioni delle direttive Uccelli e Habitat contenute nel testo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ddl caccia, le associazioni ambientaliste chiedono a Mattarella di bloccare il provvedimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caccia, associazioni ambientaliste contro il testo della riforma: “Fermare disegno di legge”Le associazioni animaliste e ambientaliste scrivono al governo affinché la premier Giorgia Meloni possa fermare il disegno di legge di riforma sulla... Ddl sulla caccia, primo ok in commissione. Le associazioni: una lettera del dicembre scorso dell’UE contraria nascosta dal GovernoOltre 50 associazioni, tra cui ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU-BirdLife Italia e WWF Italia, sono venute in possesso di una lettera ufficiale della... Ddl Caccia, Naturale (M5S): maggioranza ignora rilievi Ue, abbiamo scritto a MattarellaGravissimo che in questo disegno di legge a favore della caccia addirittura venga nascosta alla commissione parlamentare che si occupa di questo provvedimento una lettera arrivata dall'Europa, che p ... 9colonne.it Lettera Ue all'Italia sulla riforma della caccia, i richiami di Bruxelles svelati dalle associazioni. Il governo l'ha tenuta nascostaLa Commissione già a dicembre avrebbe espresso dubbi su alcuni punti nodali del Ddl 1552, dai visori notturni alla liberalizzazione dei richiami vivi. Intanto c'è il primo ok delle commissioni in Sena ... corriere.it