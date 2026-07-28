Sono state installate le prime fermate hi-tech lungo il lungomare, dotate di Wi-Fi, telecamere e schermi con informazioni sui bus elettrici. Le nuove strutture si trovano in una posizione centrale, dove prima c’era una pista di Formula Uno utilizzata dagli automobilisti. Le fermate sono di dimensioni più grandi rispetto alle tradizionali, e sono state collocate in modo da essere facilmente visibili e accessibili ai passeggeri.

L'installazione campeggia ormai al centro strada, su quella che sino a qualche mese fa era scambiata dagli automobilisti per una pista di Formula Uno. Tra non pochi incidenti e tamponamenti. Ma adesso non più. A Bari si notano le prime «ingombranti» fermate del futuro Brt, il Bus rapid transit. Un esempio sono quelle ultimate in corso Vittorio Veneto, arteria strategica per il traffico cittadino - siamo sul lungomare - ma che lo sarà ancor di più per le nuove linee e corsie dedicate al passaggio dei bus elettrici, tutto realizzato e acquistato con 160 milioni di euro del Pnrr. Quella di corso Vittorio Veneto è una delle 83 fermate prevista lungo tutta la nuova rete cittadina. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Brt, ecco le prime e «ingombranti» fermate hi-tech sul lungomare. Wi-fi, telecamere e info sui bus elettrici

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