Un cane di razza Breton è stato soccorso dalla Polizia di Stato domenica mattina all’interno di un’area di servizio lungo l’autostrada A1. L’animale si trovava nell’area di sosta di Lucignano Est, dove è stato raggiunto e messo in sicurezza. La polizia ha evitato che il cane si allontanasse o si trovasse in pericolo, intervenendo tempestivamente. Il cane ha evitato anche di fermarsi all’autogrill per un caffè, secondo quanto riportato con tono ironico.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Un cane di razza Breton è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato nella mattinata di domenica 26 luglio all’interno dell’area di servizio Lucignano Est, lungo l’autostrada A1. L’animale, di media taglia e con il caratteristico mantello bianco a macchie marroni, vagava impaurito e disorientato nel parcheggio riservato ai dipendenti. Non proprio il posto ideale per una passeggiata domenicale, a meno che non si abbia una passione smodata per i tir, l’asfalto rovente e i panini confezionati. La segnalazione è arrivata alla sala operativa intorno alle 8.30. Una pattuglia della... 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Breton vaga nell’area di servizio: la Polstrada lo salva, lui evita pure il caffè dell’autogrill

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