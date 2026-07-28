Un bracciante di 61 anni, originario dell’Algeria, è morto mentre lavorava in una serra di pomodori nelle campagne di Pachino, in provincia di Siracusa. L’uomo si trovava all’interno della serra quando è avvenuto il decesso. La Cgil ha commentato la vicenda chiedendo di sospendere le attività durante le ore più calde della giornata.

Tragedia nelle campagne di Pachino, in provincia di Siracusa, dove un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto mentre lavorava all’interno di una serra di pomodori. Secondo quanto reso noto dalla Flai Cgil, l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco durante l’attività lavorativa. Inutili i soccorsi. La richiesta della Flai Cgil. Dopo il decesso del lavoratore, il sindacato ha chiesto un intervento urgente per estendere le tutele previste contro il caldo estremo anche alle attività svolte all’interno delle serre. La Flai Cgil sottolinea infatti che, sebbene l’ordinanza regionale del 12 giugno vieti il lavoro in condizioni di esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, il provvedimento non comprende le serre, dove le temperature possono raggiungere livelli molto elevati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bracciante muore mentre lavora in una serra. Cgil: “Stop nelle ore più calde”

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