Un uomo di 61 anni di origine algerina è morto lunedì a Pachino, in provincia di Siracusa, mentre lavorava in una serra di pomodori. La sua morte è avvenuta a causa di un arresto cardiaco. La Flai Cgil ha chiesto di estendere le tutele contro il caldo anche ai lavoratori nelle serre.

Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto lunedì per arresto cardiaco a Pachino, in provincia di Siracusa, mentre stava lavorando in una serra di pomodori. Lo ha fatto sapere il sindacato Flai Cgil di Pachino, che in un comunicato ha sottolineato i tempi di attesa per il soccorso: l’ambulanza è stata inviata da Sortino, a circa un’ora di distanza in auto. L’ ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo, ha sottolineato il sindacato, vieta l’esposizione diretta e prolungata al sole, ma non parla delle serre, dimenticando che al loro interno “tra la luce del sole e l’aria ferma dovuta alle coperture si crea un caldo soffocante persino peggiore di quello esterno, dove la temperatura raggiunge ben oltre i 50 gradi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bracciante muore a Pachino in una serra, la Flai Cgil: “Estendere le tutele anti-caldo a chi lavora in quelle strutture”

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