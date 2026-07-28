(LaPresse) – “Come stiamo? Sempre peggio, stiamo sempre peggio. Parlo di me, di mio marito, ma anche dei miei figli. Il tempo non è vero che il tempo guarisce le ferite, noi più andiamo avanti peggio”. Queste le parole di Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo morto a seguito del fallimento del trapianto di cuore a cui è stato sottoposto, nel corso del quale si è scoperto che l’organo era stato bruciato, a margine di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati in cui è stato presentato il suo libro ‘Un cuore bruciato’. “Cosa fare? Continuare a parlare di Domenico. Anche se non ci facciamo vedere, noi ci siamo e continuiamo la nostra battaglia, non molliamo fino alla fine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Lapresse.it - Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, la madre: "Fermiamo chi vuole insabbiare tutto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: Da Procura indagine di alto profilo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bimbo morto dopo il trapianto al Monaldi, la madre di Domenico su Oppido: ‘Inaccettabile leggere che abbia sorriso’

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, due medici del Monaldi interdetti per 12 e 7 mesiDue medici del Monaldi sono stati interdetti per 12 e 7 mesi dopo la morte di un bambino a Napoli, avvenuta in seguito a un trapianto.

Temi più discussi: La famiglia del piccolo Domenico e l’ospedale Monaldi verso un accordo sul risarcimento; Risarcimento per la morte del piccolo Domenico: chiesto un incontro a Fico; Legale famiglia Caliendo Chi fa sit-in per Oppido ricordi cos'ha fatto; La mamma di Domenico Caliendo sui social, non rinuncio al processo penale.

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, la madre Patrizia Mercolino presenta il libro 'Un cuore bruciato' alla Camera: Vogliamo giustizia e vogliamo fermare chi vuole insabbiare tutto e ha falsificato le cartelle cliniche. Segui LaPresse su X Aggiungi LaPresse al x.com

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, la madre: Fermiamo chi vuole insabbiare tutto(LaPresse) - Come stiamo? Sempre peggio, stiamo sempre peggio. Parlo di me, di mio marito, ma anche dei miei figli. Il tempo non è vero che il ... stream24.ilsole24ore.com

Bimbo morto dopo il trapianto di cuore, gli esami: Lesioni provocate dal ghiaccio secco Bimbo morto dopo il trapianto di cuore, gli esami: Lesioni provocate dal ghiaccio ...Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it