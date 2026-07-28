Il direttore generale del Napoli ha annunciato che la celebrazione del centenario sarà un evento culturale, con il club come primo rappresentante di Napoli. Ha sottolineato che la città vive un momento storico, con molte eccellenze in diversi settori, e ha evidenziato che raramente si sono verificati tali momenti di successo contemporaneamente. La festa è prevista per celebrare il centenario del club e il suo ruolo come simbolo della città.

Il direttore generale del Napoli Tommaso Bianchini ha parlato a Radio Kiss Kiss della festa prevista per il Centenario del Napoli. “ Napoli sta vivendo un momento storico, in momenti diversi è stata eccellenza in molte cose ma i pianeti raramente si sono allineati in questo modo. In questi cento anni Napoli è stata spesso rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la guarda mentre il Centenario del Napoli è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, è come il mondo vede Napoli visto che Napoli è oggi il centro del mondo “. “ I tifosi hanno scelto l’1 agosto come data simbolica e per questo motivo il festeggiamento partirà da questo sabato e durerà un anno intero, per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Bianchini: “Vogliamo rappresentare il centenario come un manifesto culturale, in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli”

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