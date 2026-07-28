Tadej Pogacar ha vinto il suo quinto Tour de France, entrando in una ristretta cerchia di ciclisti che includeva già campioni come Bernard Hinault, Miguel Indurain ed Eddy Merckx. Hinault ha commentato che Pogacar potrebbe vincere i tre Grandi Giri nello stesso anno, senza porre limiti alle sue possibilità future. Il ciclista sloveno ha così consolidato la sua posizione tra i grandi della storia del ciclismo.

Tadej Pogacar ha messo in bacheca il suo quinto Tour de France e, in un colpo solo, ha raggiunto un club quanto mai speciale del quale fanno parte Bernard Hinault, Miguel Indurain e Eddy Merckx. Proprio il fuoriclasse francese ha voluto elogiare quanto fatto dallo sloveno e, anzi, ha posto l’asticella ancora più in alto per il classe 1998. Una vera e propria incoronazione con una previsione quanto mai importante: “Potrebbe vincere tutti e tre i Grandi Giri in un anno? Ebbene si, lo penso, sapendosi gestire con la preparazione ed affrontando saggiamente lo stacco tra una corsa a tappa e l’altra. Il resto lo fa chiaramente la sua grandezza, il modo emozionante in cui corre”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bernard Hinault non pone limiti per Pogacar: “Se vorrà potrà vincere i 3 Grandi Giri in un solo anno”

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