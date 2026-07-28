Bergamo maxi sequestro di droga | oltre 16 chili un arresto

A Bergamo, la Polizia locale ha sequestrato più di 16 chili di droga tra hashish, marijuana, cocaina e tussy, con un valore stimato fino a 260 mila euro. Durante un intervento in un appartamento, è stato arrestato un uomo. Un secondo pusher è stato denunciato dopo un inseguimento. Le operazioni hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all'arresto di una persona.

Doppio intervento della Polizia locale: in un appartamento trovati hashish, marijuana, cocaina e tussy per un valore fino a 260 mila euro. Denunciato un secondo pusher dopo un inseguimento. Oltre 16 chili di sostanze stupefacenti sequestrati, un uomo arrestato e un secondo denunciato dopo un inseguimento a piedi. È il bilancio di due distinte operazioni condotte lunedì 27 luglio dalla Polizia locale di Bergamo. Il primo intervento è scattato nel pomeriggio del 27 luglio in via Gasparini, dopo alcune segnalazioni dei residenti relative a una presunta attività di spaccio. Gli agenti del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti civili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Sequestro record di cocaina nel porto di Vado Ligure: oltre 300 chili

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Le prime pagine di oggi ci raccontano il maxi sequestro di droga al largo di Lisbona che ha coinvolto anche un residente nel Bresciano e il potere d'acquisto in calo dei risparmiatori: questo e altro alle 09:30 nella Rassegna Stampa Streaming: vocecamun x.com

Bergamo, maxi sequestro di droga: oltre 16 chili, un arrestoDoppio intervento della Polizia locale: in un appartamento trovati hashish, marijuana, cocaina e tussy per un valore fino a 260 mila euro. Denunciato un secondo pusher dopo un inseguimento. ecodibergamo.it

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