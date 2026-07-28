Benzina e diesel quanto scende il prezzo con il taglio delle accise | sconti solo sul diesel taglio di 17 centesimi

Il taglio delle accise sui carburanti riguarda solo il diesel e durerà dieci giorni. Lo sconto applicato è di 17 centesimi al litro, mentre il prezzo della benzina non beneficia di questa riduzione. La misura è stata introdotta in risposta all’aumento dei costi dei carburanti, con l’obiettivo di contenere temporaneamente i prezzi alla pompa. La diminuzione si applica esclusivamente al diesel, lasciando invariato il costo della benzina.

Un intervento a tempo, appena dieci giorni, e limitato soltanto al diesel. Arriva l'intervento tampone sui carburanti dopo la nuova corsa del pieno al distributore. La prossima settimana si monitorerà nuovamente la situazione dei prezzi e una volta chiare anche le risorse dell'extragettito Iva di luglio si deciderà se e come intervenire nuovamente per aiutare gli automobilisti. Il 4 agosto è già in calendario una nuova riunione del Consiglio dei ministri, mentre il giorno dopo è prevista un'informativa alle Camere sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale che darebbe margini di flessibilità per le spese dedicate all'energia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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