Durante la settimana, a Cardano si sono svolti i Campionati Europei di pattinaggio a rotelle, con 400 atleti di 18 nazioni e 66 gare in programma su pista, strada e maratona. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con tutti i partecipanti che si sono confrontati per i titoli nelle diverse categorie. La competizione ha visto un grande coinvolgimento sia tra gli atleti che tra gli spettatori presenti.

Per una settimana Cardano è stata la capitale del pattinaggio a rotelle per i Campionati Europei che hanno visto la partecipazione di 400 atleti provenienti da 18 Nazioni nelle 66 le gare in programma per i titoli su pista, strada e maratona. Il Pattinodromo Comunale del Centro Sportivo Karol Woytila, impianto rinnovato per l’occasione, con la sua pista a curve sopraelevate di 200 metri e il suo circuito stradale di 500 metri, ha visto sfilare anche gli azzurri molto applauditi dai numerosi tifosi che hanno seguito l’evento. Fra I ragazzi che si sono sfidati in pista quelli del la Nazionale italiana hanno recitato un ruolo di primissimo piano conquistando numerosi titoli continentali tra prove sprint, gare a punti ed eliminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ben 66 i titoli assegnati nelle gare di tutte le categorie. A Cardano tutti felici per gli Europei. Un successo di risultati e pubblico

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Ben 66 i titoli assegnati nelle gare di tutte le categorie. A Cardano tutti felici per gli Europei. Un successo di risultati e pubblicoOltre 400 gli atleti presenti. Medaglie per la Nazionale. Gli Junior azzurri dominano. nella competizione su pista. sport.quotidiano.net

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