Roma, 28 luglio 2026 - Un eccezionale video mostra un giovanissimo baywatch, 16 anni, salvare un bambino di 10 anni dal mare agitato. Un gesto riportato da molti quotidiani statunitensi ed esaltato da Eric Trump, terzo figlio del presidente degli Stati Uniti, che su X ha scritto: “Date questo bagnino sedicenne il più alto riconoscimento civile. Questo è davvero il meglio dell'America! Ben fatto!". Il baywatch 16enne si lancia nelle onde senza esitazione. Il difficile salvataggio si è svolto il 25 luglio a Seabright Beach, nelle acque dell'Oceano Pacifico davanti alle coste californiane di Santa Cruz. Il giovane bagnino si lancia nel mare mosso per recuperare il ragazzo, che onda dopo onda viene travolto e non riesce a uscire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Baywatch 16enne salva un ragazzino dalle onde a Santa Cruz. Il video del difficile soccorso esalta anche Eric Trump: “Dategli una medaglia”

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