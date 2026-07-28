Alle prime luci di martedì 28 luglio, i carabinieri hanno avviato un’operazione nel centro storico di Bari, con controlli a tappeto su armi e droga. L’intervento è stato supportato anche dall’utilizzo di un elicottero. Durante le operazioni, sono stati effettuati numerosi controlli e perquisizioni nella zona, senza specificare eventuali arresti o sequestri. L’operazione prosegue con l’obiettivo di contrastare attività illecite nel quartiere.

Controlli a tappeto, anche con l'ausilio di elicotteri. Dalle prime luci dell'alba di martedì 28 luglio è in corso a Bari una vasta operazione dei carabinieri nel centro storico. Nel mirino dei militari perquisizioni e verifiche sulla presenza di armi e di sostanze stupefacenti. Molti baresi sono stati infatti svegliati dal rumore delle eliche degli elicotteri che da ore sorvolano le zone più centrali, in particolare i quartieri San Nicola, Murat e Libertà. Bari vecchia torna così sotto i riflettori dopo i recenti fatti di cronaca che si sono verificati alla vigilia della festa patronale a maggio scorso. ... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, controlli dei carabinieri nel centro storico per armi e droga. Utilizzato anche un elicottero

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