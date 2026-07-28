Bandecchi e Fedeli prime divergenze? Ma si lavora ad una super Nuova Ternana

Sono emerse prime divergenze tra Stefano Bandecchi e Franco Fedeli, legate presumibilmente al budget della società sportiva. Si ipotizza che alcune dichiarazioni recenti dell’amministratore pubblico non siano state apprezzate dall’imprenditore di Cascia, che si sta preparando ad acquisire il 90% delle quote e a diventare presidente. Non ci sono state conferme ufficiali e le parti non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle divergenze.

Emergono divergenze tra Stefano Bandecchi e Franco Fedeli. Si presume che le medesime siano relative al budget ed è possibile che qualche recente esternazione del primo cittadino non sia stata gradita all’imprenditore di Cascia che si prepara ad acquisire il 90% delle quote e la carica di presidente. E’ dunque in dubbio il fatto che le firme sul definitivo assetto societario della Nuova Ternana 1925 possano arrivare giovedì prossimo. Bandecchi e Fedeli, seppure ognuno con la propria mentalità e il proprio modus operandi, restano comunque convinti della validità del progetto e concordi sul fatto che la squadra dovrà recitare un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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