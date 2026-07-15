fedeli vuole accelerare nuova ternana allo sprint

Franco Fedeli ha deciso di accelerare, confermando che la Nuova Ternana 1925 in Serie D utilizzerà il marchio gestionale di sua proprietà. La questione sul marchio storico è ancora in fase di asta telematica, ma la nuova società ha già definito il proprio asset gestionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sul futuro del marchio storico.

Mentre è ancora in ballo il destino del marchio storico (asta telematica in corso), la Nuova Ternana 1925 in Serie D avrà certamente il marchio gestionale di Franco Fedeli. L’imprenditore di Cascia sta per rilevare la maggioranza delle quote da Unicusano-Bandecchi (oggi o domani l’incontro e l’accordo ufficiale) e sarà lui a occuparsi della squadra. Il suo intento è di recuperare tempo prezioso sulla tabella di marcia che è stata rallentata dalle molteplici e complicate questioni tecnico-burocratiche. Entrerà in possesso del 90% delle quote, l’Ateneo romano manterrà l’8% e sarà anche sponsor della Futsal Ternana in A2. Francesco Emanuele Tonel, presidente di quest’ultima, manterrà il 2% e sarà anche responsabile per la Nuova Ternana 1925 del settore giovanile, probabilmente dall’Under 15 a scendere (scuola calcio inclusa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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