Bahrain il punto debole del sistema di sicurezza Usa nel Golfo Persico
Il Bahrein, che per anni è stato considerato una base sicura per le operazioni degli Stati Uniti nel Golfo Persico, ha subito un cambiamento significativo. La percezione della sua sicurezza come punto di supporto strategico si è modificata, indicando una possibile vulnerabilità o instabilità nella regione. Questa trasformazione si inserisce in un quadro di evoluzione delle dinamiche di sicurezza e di alleanze nel Golfo Persico.
Per decenni il Bahrein è stato considerato una retrovia sicura dell’architettura strategica americana nel Golfo Persico. Oggi quello scenario appare profondamente mutato. La guerra che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele ha trasformato il piccolo regno insulare in uno dei punti più delicati dello scontro regionale, dove la competizione militare si intreccia con divisioni confessionali, interessi energetici e stabilità finanziaria. La presenza della Fifth Fleet della Marina statunitense, tradizionale garanzia di sicurezza per la monarchia dei Khalifa, rischia infatti di trasformarsi nel principale fattore di esposizione militare del Paese. Le basi americane, da elemento di deterrenza, diventano obiettivi strategici in caso di escalation. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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