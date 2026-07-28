bahrain il punto debole del sistema di sicurezza usa nel golfo persico

Notizia in breve

Il Bahrein, che per anni è stato considerato una base sicura per le operazioni degli Stati Uniti nel Golfo Persico, ha subito un cambiamento significativo. La percezione della sua sicurezza come punto di supporto strategico si è modificata, indicando una possibile vulnerabilità o instabilità nella regione. Questa trasformazione si inserisce in un quadro di evoluzione delle dinamiche di sicurezza e di alleanze nel Golfo Persico.