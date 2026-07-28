Axel, il cane del nuovo premier britannico Andy Burnham, non potrà vivere a Downing Street. La decisione è stata presa per evitare conflitti con Larry, il gatto che da oltre quindici anni vive nel numero 10 e ha il ruolo di animale domestico più famoso del Regno. Axel resterà in un’altra residenza, lontano dalla residenza ufficiale del primo ministro. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul luogo di sistemazione del cane.

Niente trasloco a Downing Street per Axel, il cane del primo ministro britannico Andy Burnham. Il motivo? Evitare uno scontro con il padrone di casa più celebre del Regno Unito: Larry, il gatto che da oltre quindici anni regna incontrastato. È stato lo stesso Burnham a spiegare in un’intervista alla BBC, con un sorriso, che il suo cane non si trasferirà nella residenza ufficiale del premier perché la convivenza con il celebre felino sarebbe tutt’altro che semplice: “Non credo che la nazione sarebbe grata se portassi Axel a disturbare la pace di Larry”, ha dichiarato durante la sua prima importante intervista televisiva da quando si è insediato a Downing Street. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Axel, il cane del nuovo premier Andy Burnham non può vivere a Downing Street: ecco perché e dove resterà

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Larry, The Downing Street Cat - Manchester

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