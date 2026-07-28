Aversa emergenza sicurezza | furto nella farmacia Fabozzi Situazione insostenibile

Notizia in breve

Nella notte, intorno alle 4, una farmacia nel centro di Aversa è stata oggetto di furto. I ladri sono entrati forzando la porta e hanno portato via diversi medicinali e attrezzature. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini. La farmacia ha subito danni alla vetrina e alla porta d’ingresso. La zona è stata isolata in attesa dei rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita durante il tentativo di furto.