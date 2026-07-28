Aversa emergenza sicurezza | furto nella farmacia Fabozzi Situazione insostenibile
Nella notte, intorno alle 4, una farmacia nel centro di Aversa è stata oggetto di furto. I ladri sono entrati forzando la porta e hanno portato via diversi medicinali e attrezzature. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini. La farmacia ha subito danni alla vetrina e alla porta d’ingresso. La zona è stata isolata in attesa dei rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita durante il tentativo di furto.
Non c’è pace per le attività di Aversa. Questa volta a farne le spese è stata la farmacia la Farmacia Fabozzi in piazza Duomo. Il raid intorno alle 4 di stanotte. Dopo aver ostruito le strade con i bidoni dell'immondizia, i malviventi hanno sfondato la vetrata (a quanto pare con dei martelli) e portato via la cassa automatica, causando ingenti danni. Un colpo durato circa 6 minuti su cui indaga la Polizia di Stato. "Così la situazione è insostenibile, chiediamo maggiori controlli" dice il titolare, il dottor Giuseppe Fabozzi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Terzo tentativo di furto sventato in piena notte da BOR presso un negozio a Trentola Ducenta (CE)
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