Audizione alla Camera | la Gilda-Unams sull’AI Act tra opportunità e allarme risorse
La Gilda-Unams è stata ascoltata oggi in audizione presso la Commissione Ambiente e Innovazione Tecnologica del Senato per commentare lo schema di decreto legislativo sull’AI Act. La federazione ha evidenziato come la normativa possa rappresentare un’opportunità, ma anche ha sollevato preoccupazioni riguardo alle risorse disponibili e ai rischi di un'applicazione non adeguata. Nessuna proposta di modifica è stata avanzata durante l’incontro.
La Federazione Gilda-Unams è stata ascoltata oggi in audizione presso l’8ª Commissione permanente del Senato (Ambiente e Innovazione tecnologica) per esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto legislativo (Atto n. 421) di adeguamento della normativa italiana al Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale, il cosiddetto AI Act. La Federazione ha aperto il suo intervento riconoscendo il merito del provvedimento di inquadrare l’IA non come una “moda tecnologica” effimera, bensì come una vera e propria “questione di cittadinanza digitale, responsabilità e diritti”. Un approccio, quello del legislatore, che il sindacato giudica complessivamente condivisibile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Roma - Professioni dell'ospitalità - Audizione - Federazione Gilda UNAMS (29.04.26)
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