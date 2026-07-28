Audizione alla Camera | la Gilda-Unams sull’AI Act tra opportunità e allarme risorse

Notizia in breve

La Gilda-Unams è stata ascoltata oggi in audizione presso la Commissione Ambiente e Innovazione Tecnologica del Senato per commentare lo schema di decreto legislativo sull’AI Act. La federazione ha evidenziato come la normativa possa rappresentare un’opportunità, ma anche ha sollevato preoccupazioni riguardo alle risorse disponibili e ai rischi di un'applicazione non adeguata. Nessuna proposta di modifica è stata avanzata durante l’incontro.