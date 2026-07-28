Durante l’estate 2026, Emma Felbermayr e Freddie Slater sono stati tra i protagonisti delle competizioni di F1 Academy e Formula 3, confermando il ruolo di spicco nel programma di sviluppo driver di Audi. Entrambi hanno partecipato a diverse gare, ottenendo risultati significativi nelle rispettive categorie. La loro presenza ha attirato l’attenzione sulla crescita di giovani talenti sostenuti dall’Audi Driver Development Programme.

L’estate 2026 conferma il grande momento dei giovani talenti dell’ Audi Driver Development Programme. Emma Felbermayr e Freddie Slater hanno proseguito la loro stagione con risultati di altissimo livello, conquistando vittorie, podi e punti preziosi rispettivamente in F1 Academy e FIA Formula 3, consolidando le loro ambizioni nella corsa ai rispettivi titoli. Emma Felbermayr continua la rincorsa al titolo F1 Academy. Dopo l’ottimo avvio di stagione a Shanghai, la pilota austriaca ha confermato il suo stato di forma anche nei round di Montreal e Silverstone. Sul circuito canadese, caratterizzato da un format con tre gare, Felbermayr è riuscita a conquistare punti in tutte le prove del weekend. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi Driver Development Programme: Emma Felbermayr e Freddie Slater protagonisti dell’estate tra F1 Academy e Formula 3

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Emma Felbermayr über Frauen im Motorsport (Equal Play Day 2026)

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