Centinaia di droni hanno colpito Mosca e la regione circostante. Un centro logistico della Wildberries, equivalente all’Amazon russo, è stato danneggiato. Lo riferisce un’agenzia ucraina. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni specifici.

Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. "Dodici droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa", aveva annunciato nella notte il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin. Ma poi l'attacco ucraino si è intensificato con il trascorrere delle ore. Fino a quando i "droni - secondo Rbc - hanno circondato Mosca da ogni lato". La regione di Mosca è stata presa di mira durante la notte... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Attacco ucraino a Mosca con centinaia di droni

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Droni ucraini a Mosca @katyanesterenko

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