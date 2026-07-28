Bolelli e Vavassori hanno vinto all'esordio nel doppio dell’ATP 500 di Washington 2026, superando con un punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e ventidue minuti i statunitensi Cash e Erler. La coppia italiana, testa di serie numero uno, ha ottenuto la vittoria contro gli avversari. I prossimi avversari sono ancora da definire.

Ottimo esordio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Washington 2026. La coppia azzurra, testa di serie numero uno, ha superato con convinzione il duo formato dallo statunitense Robert Cash e dall’austriaco Alexander Erler, imponendosi con il punteggio netto di 6-4, 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. I numeri parlano chiaro: gli italiani hanno dominato grazie al servizio, vincendo il 74% dei punti con la prima e il 68% con la seconda, contro un misero 46% degli avversari. Fondamentale è stata la straordinaria tenuta mentale, che ha permesso loro di salvare tutte le sei palle break concesse nel corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Washington, Bolelli/Vavassori bene nell’esordio nel doppio: i prossimi avversari

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