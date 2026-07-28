L'Atalanta sta valutando il possibile undici titolare in vista della nuova stagione, con attenzione anche alle mosse di mercato. Tra le ipotesi, il nome di un difensore centrale è considerato concreto. La squadra, sotto la guida di Sarri, ha già disputato tre amichevoli, dimostrando capacità di adattamento e reattività. Le decisioni definitive sulla formazione dipenderanno anche dagli acquisti e dalle strategie adottate nelle prossime settimane.

L’Atalanta di Sarri è un diesel in un cantiere aperto, ma ha già capacità di reazione e abilità di trasformismo. In tutte e tre le amichevoli disputate in questa prima parte di ritiro conclusa domenica — va sottolineato, contro avversari di livello decisamente inferiore —, i nerazzurri si sono ritrovati ad affrontare una situazione di svantaggio iniziale ma sono sempre riusciti a ribaltare l’inerzia del match. Dalla vittoria all’ultimo secondo per 2-1 a Clusone, al pareggio per 1-1 col Mantova fino al 3-2 in rimonta sull’Arezzo che nei primi 7 minuti aveva segnato due gol. L’inizio è sempre un po’ macchinoso, vuoi per i concetti del nuovo 4-3-3 ancora da assorbire o per i carichi di lavoro, ma nella ripresa la squadra recepisce le indicazioni urlate da Sarri nel primo tempo, sia nel gioco che nell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, indizi sul possibile undici ideale. In attesa delle mosse sul mercato: Romagnoli ipotesi concreta

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