Firenze, 28 luglio 2026 – A cinque mesi dalla mobilitazione davanti al consiglio regionale, Coldiretti Toscana rivendica i primi risultati ottenuti con il "Patto di Via Cavour" del febbraio scorso, ma chiede di accelerare sulle questioni ancora aperte. A partire dall'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio, considerato dall'organizzazione agricola il provvedimento più urgente per fronteggiare i danni provocati dagli ungulati e contenere l'emergenza legata alla peste suina africana. È questo il messaggio emerso dall'assemblea regionale "Un anno insieme", in corso all'Auditorium al Duomo di Firenze, dove sono riuniti oltre 400 imprenditori agricoli insieme ai vertici regionali dell'associazione, guidati dalla presidente Letizia Cesani e dal direttore Angelo Corsetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assemblea Coldiretti Toscana, la presidente Cesani: "L'agricoltura non chiede assistenza, ma strumenti per competere"

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AGRICOLTURA: 100 GIORNI PER DARE RISPOSTE, L'INTERVENTO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE SACCARDI

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