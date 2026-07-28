Assegnazioni provvisorie ATA | per il ricongiungimento al genitore è sufficiente un’autocertificazione?

Per il ricongiungimento al genitore nelle assegnazioni provvisorie ATA, è sufficiente presentare un’autocertificazione. La questione è stata discussa durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 luglio 2026, con ospite un rappresentante sindacale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali documenti aggiuntivi richiesti.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Alberico Sorrentino dell’ANIEF, è stato affrontato il tema delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA. Dopo l’apertura della procedura per i docenti, anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può presentare l’istanza entro il 4 agosto 2026. Sì. Se il richiedente non compare nello stesso stato di famiglia del genitore, è consigliabile allegare un’autocertificazione nella quale dichiara il ricongiungimento e i relativi presupposti. Assegnazioni provvisorie ATA (dal 13 luglio al 4 agosto): chi può presentare domanda, gli allegati, a cosa bisogna fare attenzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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