Assegnazioni provvisorie ATA | chi ha ottenuto un trasferimento può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Il 23 luglio 2026, durante un talk su OrizzonteScuola TV, è stato discusso se chi ha già ottenuto un trasferimento possa comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. La conversazione ha coinvolto un rappresentante sindacale e si è concentrata sulle procedure e le possibilità di richiedere spostamenti temporanei per il personale ATA. Non sono stati forniti dettagli sui risultati o sulle decisioni ufficiali.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Alberico Sorrentino dell’ANIEF, è stato affrontato il tema delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA. Dopo l’apertura della procedura per i docenti, anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può presentare l’istanza entro il 4 agosto 2026. Sì. L’avvenuto trasferimento non impedisce di chiedere l’assegnazione provvisoria, a condizione che siano presenti i requisiti previsti, come il ricongiungimento familiare o gli altri casi disciplinati dal contratto. Assegnazioni provvisorie ATA (dal 13 luglio al 4 agosto): chi può presentare domanda, gli allegati, a cosa bisogna fare attenzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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