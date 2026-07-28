De Gregorio ha rilasciato dichiarazioni che hanno scatenato un acceso dibattito politico, in particolare riguardo a un attacco rivolto alla presidente del Consiglio. La discussione si concentra anche sulla possibile fine del mandato del presidente della Repubblica, con il futuro del Quirinale al centro dell’attenzione politica. Le dichiarazioni di De Gregorio sono state ampiamente commentate e hanno suscitato reazioni di vario tipo tra gli esponenti politici.

Il futuro del Quirinale torna al centro del dibattito politico mentre si guarda alla conclusione del mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un editoriale pubblicato su Repubblica, la giornalista Concita De Gregorio sostiene che il confronto sulla successione sia già cominciato, con il centrodestra impegnato a definire una propria strategia in vista della scelta del prossimo capo dello Stato. La riflessione si inserisce in un quadro politico destinato a evolvere nei prossimi mesi, anche in relazione alle elezioni politiche previste nel 2027. L’elezione del presidente della Repubblica è uno dei passaggi istituzionali più... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Assalto al colle”. De Gregorio parla e si scatena di tutto: l’attacco a Meloni è clamoroso

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