Asportata cisti ovarica gigante di 7 kg a una 16enne occupava quasi tutto l' addome

Notizia in breve

Una ragazza di 16 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti ovarica di 7 chili e oltre 30 centimetri. La massa occupava quasi tutto l’addome. L’operazione è stata completata con successo. La paziente si trova ora in fase di recupero. La cisti era di grandi dimensioni e ha richiesto un intervento di rimozione per le sue dimensioni e peso. Nessun dettaglio è stato riferito sulle eventuali complicazioni.