Asportata cisti ovarica gigante di 7 kg a una 16enne occupava quasi tutto l' addome
Una ragazza di 16 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti ovarica di 7 chili e oltre 30 centimetri. La massa occupava quasi tutto l’addome. L’operazione è stata completata con successo. La paziente si trova ora in fase di recupero. La cisti era di grandi dimensioni e ha richiesto un intervento di rimozione per le sue dimensioni e peso. Nessun dettaglio è stato riferito sulle eventuali complicazioni.
(Adnkronos) - Asportata con successo una cisti ovarica gigante, di 7 chili e oltre 30 centimetri, che occupava quasi interamente l'addome di una ragazza di 16 anni. L'intervento record è stato eseguito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nella sede di Palidoro, utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva. La procedura - riferiscono dall'Irccs - ha consentito di rimuovere completamente la massa evitando la dispersione del suo contenuto nell'addome, di preservare il tessuto ovarico sano, di ridurre al minimo l'invasività e di minimizzare l'impatto estetico dell'intervento. "Un intervento così... 🔗 Leggi su Iltempo.it
BAMBINO GESÙ: ASPORTATA CISTI OVARICA GIGANTE IN UNA PAZIENTE DI 16 ANNI
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