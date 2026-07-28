Ascolti tv i dati del 27 luglio 2026

Da 361magazine.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bene Mediaset Nella serata di ieri, lunedì 27 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica non va oltre  2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5  Temptatation Island si impone con   4.390.000 spettatori con uno share del 34% dalle 21:39 alle 00:30. Pomi su Rai2 Ritorno in Paradiso si ferma a  550.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 I predoni non va oltre 776.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (535.000 – 3.2%), Filorosso  si ferma a  417.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (541.000 – 3.2%), Zona Bianca totalizza 580.000 spettatori (4.9%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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