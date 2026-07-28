ascolti tv i dati del 27 luglio 2026

Bene Mediaset Nella serata di ieri, lunedì 27 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica non va oltre 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5 Temptatation Island si impone con 4.390.000 spettatori con uno share del 34% dalle 21:39 alle 00:30. Pomi su Rai2 Ritorno in Paradiso si ferma a 550.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 I predoni non va oltre 776.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (535.000 – 3.2%), Filorosso si ferma a 417.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (541.000 – 3.2%), Zona Bianca totalizza 580.000 spettatori (4.9%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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#AscoltiTV | Domenica 26 Luglio 2026. Noos non va (12.5%), vince Racconto di una Notte (16.3%), bene Compagni di scuola (6.4%) Il Tour al 7.1% e Tv8 con la Formula 1 all11.5% frenano Reazione a Catena (15.9-20.2%) e The Wall (13.7-14.8%) Tutti i dati x.com

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