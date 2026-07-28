Ascolti tv 27 luglio Temptation Island fa il record | un telespettatore su due lo guarda Cosa succede stasera e domani
Il 27 luglio 2026, Temptation Island ha registrato un ascolto record, con circa il 50% dei telespettatori tra i 15 e i 64 anni che lo hanno seguito, cifra che sale tra i 15 e i 34 anni. La trasmissione rimane molto seguita, nonostante le polemiche e le discussioni sul suo contenuto. Stasera e domani sono previste ulteriori puntate, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sui dati di ascolto.
Milano, 28 luglio 2026 - Il pubblico continua a scegliere Temptation Island. Tutti ne parlano, spesso indicandolo anche come esempio negativo, ma il dato di fatto è che nella serata di ieri, lunedì 27 luglio, quasi un telespettatore su due fra i 15 e i 64 anni di età lo ha guardato e la statistica sale nella fascia dai 15 ai 34 anni. E’ innegabile, quindi, che quello del docu-reality continui anno dopo anno ad essere un fenomeno che non conosce una vera crisi. Qualche flessione, fisiologica peraltro, ma mai una crisi. Gli ascolti tv di lunedì 27 luglio. Come è ormai consuetudine, anche lunedì 27 luglio Temptation Island ha vinto la battaglia degli ascolti tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
Temptation Island fa il record di ascolti: share storico del 34%, boom tra i giovani
Notizie e thread social correlati
Ascolti tv 27 luglio 2026, Temptation Island da recordLa puntata di Temptation Island andata in onda il 27 luglio su Canale 5 ha raggiunto il 34% di share, segnando il record di ascolti più alto di...
Ascolti tv lunedì 27 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island, Filorosso, Zona biancaLunedì 27 luglio 2026, su Rai 1 è stato trasmesso “Il giovane Montalbano”, che ha ottenuto gli ascolti più alti della serata.
Temi più discussi: Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 27 luglio; Ascolti tv, Canale 5 con ‘Temptation Island’ vince il prime time e vola al 31,6% di share; Ascolti tv 22 luglio, Temptation Island vola al 31,6% e corre verso la proposta di matrimonio; Temptation Island si conferma il programma più seguito della serata.
#TemptationIsland 14, ecco gli ascolti (da record) della settima puntata Tutti i dati auditel della serata di ieri, lunedì 27 luglio #AscoltiTv x.com
I tre programmi più visti in valore assoluto di lunedì 27 luglio 2026. #LaRuotaDellaFortuna #TemptationIsland #reazioneacatena #AscoltiTv facebook
Ascolti tv di ieri 27 luglio: Temptation Island da record vola al 34%, regge Il Giovane Montalbano (14.3%)Gli ascolti tv di lunedì 27 luglio. Su Canale 5 nuova puntata di Temptation Island che sigla il record stagionale di share, mentre su Rai1 tengono le ... fanpage.it
Ascolti tv 27 luglio 2026, Temptation Island da recordTemptation Island 2026 fa segnare un record di ascolti tv. La puntata di lunedì ... msn.com