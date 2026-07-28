Ascolti tv 27 luglio Temptation Island fa il record | un telespettatore su due lo guarda Cosa succede stasera e domani

Notizia in breve

Il 27 luglio 2026, Temptation Island ha registrato un ascolto record, con circa il 50% dei telespettatori tra i 15 e i 64 anni che lo hanno seguito, cifra che sale tra i 15 e i 34 anni. La trasmissione rimane molto seguita, nonostante le polemiche e le discussioni sul suo contenuto. Stasera e domani sono previste ulteriori puntate, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sui dati di ascolto.