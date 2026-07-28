La Uiltucs Toscana critica l’aggiudicazione della gara di Estar per la gestione dei servizi di front office sanitario, Cup e alcune attività amministrative delle aziende sanitarie toscane. Secondo il sindacato, questa decisione comporta stipendi più bassi e meno tutele per i lavoratori coinvolti. La presa di posizione arriva in un momento di tensione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario toscano.

Firenze, 28 luglio 2026 – La Uiltucs Toscana lancia un duro attacco contro l'aggiudicazione della gara di Estar per la gestione dei servizi di front office sanitario, Cup e di alcune attività amministrative delle aziende sanitarie toscane. Secondo il sindacato, la scelta rischia di tradursi in una riduzione degli stipendi di circa 6mila euro nell’arco temporale dell’appalto, nella perdita di diritti contrattuali ed in un peggioramento delle condizioni di lavoro per oltre 1.300 addetti. Al centro della contestazione c'è il contratto collettivo che, secondo la Uiltucs, potrebbe essere applicato ai lavoratori impegnati nel servizio. Conficconi: "Il Cup non è un call center". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appalto Cup e front office della sanità toscana, la Uiltucs attacca: "Così stipendi più bassi e meno tutele"

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