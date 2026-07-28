Sono stati eletti i presidenti dei consigli comunali ad Afragola e Mugnano, segnando l'inizio della nuova stagione dei consigli nell'area metropolitana di Napoli. A Melito la nomina ufficiale è prevista per il 30 luglio.

Si apre ufficialmente la stagione dei nuovi consigli comunali nell'area metropolitana di Napoli. Mentre Afragola e Mugnano hanno già scelto i nomi dei nuovi presidenti del consiglio, a Melito l'appuntamento per la nomina ufficiale è fissato al 30 luglio prossimo. Ad Afragola eletto Antonio Caiazzo alla presidenza del Consiglio Comunale. La nomina è avvenuta lunedì 27 luglio durante la seduta inaugurale dell'assise cittadina convocata dopo l'insediamento del neo sindaco Gennaro Giustino. L'elezione segna il primo passo istituzionale della nuova consiliatura. Caiazzo, esponente della lista Casa Riformista (legata a Italia Viva), ha ottenuto la guida dell'assemblea con 16 voti favorevoli e 7 contrari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aperta la stagione dei nuovi consigli comunali in provincia: eletti presidenti comunali a Afragola e Mugnano

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