Domenica a mezzogiorno, un visitatore speciale sarà alla Fattoria Didattica di don Luigi Pellegrini in via della Fontanella. Si tratta di Antonio Tajani, che si recherà in visita per ringraziare i volontari. La visita si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e non sono previsti eventi pubblici. Don Luigi Pellegrini ha confermato la presenza del politico, senza ulteriori dettagli sul programma.

Un visitatore speciale sarà alla Fattoria Didattica di don Luigi Pellegrini, in via della Fontanella, domenica a mezzogiorno. Si tratta del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani (nella foto) che domenica sarà a Viareggio per alcuni impegni e che ha scelto di visitare questa realtà di volontariato che gli è stata segnalata da amici viareggini. Come è nata la cosa? "Antonio Tajani – spiega don Luigi Pellegrini, parroco di Santa Rita – ha chiesto ad alcuni amici personali viareggini di visitare e conoscere un realtà di volontariato del territorio e gli è stata segnalata la nostra Fattoria Didattica che in questi mesi è al centro del progetto di ampliamento cosi sono stato contattato e ho accettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antonio Tajani in visita alla Fattoria Didattica. Don Luigi: "Vuole ringraziare i volontari"

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