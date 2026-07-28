Animi surriscaldati
Un gruppo di persone si è affrontato in una lite violenta in strada, con spintoni e urla. La rissa è scoppiata nel pomeriggio, in pieno centro, sotto il caldo estremo che da settimane attanaglia la città. Testimoni riferiscono di uno scambio di parole acceso prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno separato i contendenti e avviato le pratiche di identificazione. Nessuno ha riportato ferite gravi.
Col caldo, che perdura ormai da quasi due mesi, si abbassa la soglia di tolleranza e s'innalza paurosamente quella del distanziamento sociale: a ogni grado in più di temperatura, con un tasso d'umidità tropicale, sono 5 metri che si aggiungono fra noi e il resto del mondo. Della serie: fa caldo, non avvicinatevi! Dev'essere questa legge naturale di sopravvivenza che domenica, sulla spiaggia di Mandello del Lario, è entrata in gioco. Il carnaio tipico di una domenica estiva, il lido che non ha certo l'estensione di una spiaggia californiana, una parola di troppo o un lettino troppo attaccato al proprio, ed è scoppiato un finimondo da Far West fino a far volare le sdraio in aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
1990 Richmond Was Pure NASCAR Madness! Part 4
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