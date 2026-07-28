animi surriscaldati

Notizia in breve

Un gruppo di persone si è affrontato in una lite violenta in strada, con spintoni e urla. La rissa è scoppiata nel pomeriggio, in pieno centro, sotto il caldo estremo che da settimane attanaglia la città. Testimoni riferiscono di uno scambio di parole acceso prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno separato i contendenti e avviato le pratiche di identificazione. Nessuno ha riportato ferite gravi.