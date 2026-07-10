I binari tra Borgo San Lorenzo e Pontassieve sono surriscaldati, richiedendo interventi di manutenzione immediata. La situazione ha causato rallentamenti e interruzioni nel traffico ferroviario sulla linea. Le autorità hanno segnalato il problema e stanno intervenendo per ripristinare la normale circolazione. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni strutturali è stato fornito finora.

BORGO SAN LORENZO – Una nuova emergenza ferroviaria sta interessando la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo – Pontassieve. Secondo quanto comunicato alla Regione ed ai sindaci del territorio stamani dai gestori della rete e del servizio ferroviario lungo la linea ferroviaria Borgo-Pontassieve, a causa della particolare conformazione della tratta ricca di curve, le alte temperature sommate all’attrito contro le rotaie stanno fornendo eccessive sollecitazioni alle ruote dei treni, rendendo necessari immediati interventi di manutenzione straordinaria. Per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e di chi la utilizza, la circolazione ferroviaria sarà ridotta e rimodulata, in modo che Rfi e Trenitalia possano intervenire sia sull’infrastruttura sia sui convogli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Binari surriscaldati sulla Borgo San Lorenzo – Pontassieve: serve manutenzione urgente

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