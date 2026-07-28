Ruben Amorim ha dichiarato che continuerà a puntare sui giovani nel suo lavoro con il team. Ha anche affermato che il giocatore Leao rimarrà nel club finché non ci saranno cambiamenti. Nel frattempo, il Milan ha concluso i primi giorni di ritiro a Milanello e ha giocato un’amichevole contro il Celtic in Scozia. Attualmente, la squadra si trova in Australia, dove svolgerà una tournée estiva con partite contro l’Inter e il Chelsea.

Ruben Amorim continua a plasmare il Milan a sua immagine e somiglianza. Dopo i primi giorni di ritiro a Milanello e l'amichevole scozzese contro il Celtic, i rossoneri si trovano ora in Australia per iniziare la loro tournée estiva in cui affronteranno Inter e Chelsea. Direttamente da Perth il tecnico portoghese ha fatto il punto sul lavoro svolto finora, non tralasciando però anche il mercato., "Ogni volta che mi sveglio sono davvero felice e so quanto sono fortunato ad allenare un club come il Milan, essere qui per me è un sogno", ha dichiarato Amorim in conferenza stampa. L'ex allenatore del Manchester United ha aggiunto: "Penso di essere stato scelto per un insieme di cose. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim: "Punterò sui giovani. Leao? È un nostro giocatore finché non cambia nulla"

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