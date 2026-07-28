Rúben Amorim ha dichiarato che Leão rimarrà in squadra finché non ci saranno cambiamenti, mentre ha elogiato Modri come un giocatore con esperienza e qualità. L’allenatore del Milan ha parlato durante una conferenza stampa a Perth, in Western Australia, dove la squadra si trova da poco. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili trasferimenti o sviluppi futuri.

Rúben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Perth (Western Australia), dove il Diavolo si trova da qualche ora per la prima parte della sua tournée pre-campionato, in cui sono previste un'amichevole a porte chiuse contro il Perth Glory (sabato 1° agosto alle 12:20 ora italiana) e un'altra contro l'Inter (mercoledì 5 agosto alle 13:00, sempre ora italiana). Amorim, le cui dichiarazioni sono state riportate da gazzetta.it ', ha esordito parlando del caso Rafael Leão, attaccante portoghese che vuole andare via dal Milan e per il quale il club di Via Aldo Rossi è in trattativa proprio in queste ore con i turchi del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim: "Leão? Nostro finché non cambia nulla. Modri? ha esperienza e qualità"

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