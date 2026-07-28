ambulatorio a fontanella dopo tre anni di assenza

A Fontanella riaprirà un ambulatorio medico a settembre, dopo tre anni di inattività. L’ambulatorio sarà aperto il venerdì mattina. Inoltre, in un altro giorno della settimana sarà presente un operatore socio-sanitario. La riapertura riguarda l’assistenza sanitaria di base nel comune. Non sono stati comunicati dettagli su orari specifici o servizi offerti durante le giornate di apertura.

Dopo tre anni di assenza, a Fontanella tornerà da settembre un ambulatorio medico. Sarà aperto il venerdì mattina, mentre un altro giorno della settimana vedrà la presenza di un operatore socio-sanitario (Oss). Il medico di medicina generale sarà il dottor Francesco Venditto. Il presidio funzionerà, oltre che per Fontanella, anche per Sant’Andrea, Molin Nuovo, Brusciana. Presidio reso possibile dalla collaborazione tra Circolo Arci Sant’Andrea - dove sarà aperto - la cooperativa sociale ‘SintesiMinerva’, le Farmacie Comunali e il Comune di Empoli che, pur non avendo competenza diretta sulla materia, ha agito da ’facilitatore’. L’Oss si dedicherà ad attività di prossimità e, in caso di fragilità, attiverà il ritiro e la consegna di farmaci a domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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