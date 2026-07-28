Almanacco del 28-07-2026

Notizia in breve

Il 28 luglio 2026, un uomo è stato arrestato in relazione a un incidente stradale avvenuto il giorno precedente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è cappottato, provocando lievi ferite a due persone a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso.