Almanacco del 28-07-2026
Il 28 luglio 2026, un uomo è stato arrestato in relazione a un incidente stradale avvenuto il giorno precedente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è cappottato, provocando lievi ferite a due persone a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso.
almanacco del giorno sabato 20 giugno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silverio papà e martire Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849 l'assemblea costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana un documento straordinariamente moderno per l'epoca che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile la libertà di culto e L'abolizione della pena di morte un sogno di libertà guidato da Giuseppe Ma vieni che capitolo era solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi nel 1975 Esce nelle sale cinematografiche americano lo squalo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 21 Aprile 2026
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ALMANACCO DEL GIORNO Buongiorno dal Salento, cari amici di OzaNews! Oggi, Martedì 28 Luglio 2026, ci accoglie una giornata con qualche nuvola sparsa, che dona un tocco di morbidezza al cielo estivo di Ugento. L'aria è gradevole e il vento leggero facebook
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