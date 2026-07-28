Nel 2026, Diego Tortelli è passato dai palcoscenici della danza contemporanea a finire sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. In passato, durante un controllo presso il teatro alla Scala, gli sono state misurate flessibilità articolare, peso e massa muscolare prima di un procedimento giudiziario. Oggi, Tortelli commenta come siano cambiate le procedure. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o processi in corso.

Se c’è un nome che nel 2026 è passato dai palcoscenici della danza contemporanea alle prime pagine dei quotidiani nazionali, quello è Diego Tortelli. Il motivo? È lui il regista del movimento scelto per firmare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, andata in scena il 22 febbraio all’Arena di Verona con lo spettacolo “Beauty in action”. Ma chi è davvero l’uomo dietro quella coreografia diventata virale in tutto il mondo? Classe 1987, bresciano doc, Tortelli muove i primi passi (letteralmente) allo Studio 76 della sua città. Da lì il salto a Roma, all’Accademia Nazionale di Danza, e poi la tappa che in Italia vale come un timbro di garanzia per chiunque voglia fare danza sul serio: l’Accademia Teatro alla Scala di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alla Scala ero rimasto un pochettino scioccato. Ancora prima di vedermi alla sbarra avevano controllato se le mie articolazioni avessero flessibilità. E poi peso, massa muscolare. Oggi le cose sono cambiate”: parla Diego Tortelli

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Argomenti più discussi: Alla Scala ero rimasto un pochettino scioccato. Ancora prima di vedermi alla sbarra avevano controllato se le mie articolazioni avessero flessibilità. E poi peso, massa muscolare. Oggi le cose sono cambiate: parla Diego Tortelli; Oggi non si fa più l'amore. Milano città insicura? Negli anni '70 c'erano i cadaveri in strada:; Conto da 532 euro in un ristorante di Porto Cervo: Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro. Il post è virale ma i commentatori si dividono; Ti rispondo per farti felice, ma chiedere 'perché non sei diventata madre?' nel 2026 non è opportuno, Non è vero, ogni domanda è giusto porla: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo.