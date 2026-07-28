Alisha Boe, nota per il suo ruolo in una serie di successo, è stata scelta come nuova ambassador globale di Black Opium di YSL Beauty. La campagna pubblicitaria mostra l’attrice in un contesto di festa, con luci vivaci e un’atmosfera energica. La sua immagine si combina con il carattere audace del profumo, che si rivolge a una clientela giovane e dinamica. La promozione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali del marchio.

Black Opium ha una nuova It girl, e questa volta il suo nome è Alisha Boe. L’attrice di 13 Reasons Why è stata scelta come nuova global ambassador della fragranza più iconica di YSL Beauty, entrando ufficialmente in quell’universo fatto di luci notturne, pelle luminosa, eyeliner vissuto e quella sicurezza magnetica da ragazza che arriva alla festa e improvvisamente cambia l’energia della stanza. La collaborazione accompagnerà anche il lancio di Black Opium Pink Glaze, nuova interpretazione della celebre fragranza, attraverso una campagna ambientata tra feste sulle colline, crew improvvisate e notti che sembrano non dover finire mai. Non più soltanto la misteriosa femme fatale solitaria: la nuova Black Opium girl vuole divertirsi, trascinare con sé le amiche e trasformare il profumo in un’esperienza collettiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alisha Boe è il nuovo volto di Black Opium: YSL Beauty porta il profumo cult nella sua party girl era

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Alisha Boe Reveals Her Best-Kept Secrets | LuxeGen Bes-ties

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