Le amiche che intonano “ Ovunque sarai “ di Irama sul sagrato, i compagni di squadra raccolti accanto alla bara bianca con la maglia dell’ Amor Sportiva indossata in onore del loro capitano. Sono due dei momenti più intensi del lungo abbraccio che ieri ha accompagnato l’addio ad Alessio Colletti, il quindicenne folgorato al luna park in Liguria. La chiesa era gremita già prima della celebrazione. Accanto a mamma Elena compagni di scuola, concittadini, rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo con il sindaco Ilaria Pagani. L’Amor Sportiva ha voluto salutare il proprio giovane capitano con una presenza forte e discreta. Lo stendardo della società era collocato accanto all’altare, mentre allenatori, dirigenti e ragazzi hanno partecipato alla celebrazione con lo slogan "Amico e capitano per sempre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio folgorato al luna park. Ultimo saluto con gli striscioni: "Amico e capitano per sempre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TGPrealpina 17/07/2026 | Quindicenne muore folgorato al luna park

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’addio ad Alessio Colletti, il 15enne folgorato al luna park di Spotorno: “Ciao Colle, capitano per sempre”

Alessio folgorato al luna park di Spotorno, il dolore dell’Amor Saronno: “Ciao Colle, sarai sempre con tutti noi”Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica al luna park di Spotorno, in Liguria.

Temi più discussi: Alessio Colletti morto folgorato al luna park di Spotorno, ci sono altri due indagati: un tecnico e un ingegnere; 1mattina News - Alessio Colletti morto folgorato al luna park, parla il padre - Video; Ragazzo folgorato al Luna park, altri due indagati; Alessio Colletti folgorato al luna park di Spotorno, altri due indagati dalla Procura.

L’ombra della Giostropoli sulla morte di Alessio Colletti, folgorato al luna park di Spotorno dlvr.it/TTh7M7 @LaStampa x.com

Saronno si stringe ad Alessio, il quindicenne folgorato al luna park di SpotornoIn tantissimi al funerale di Alessio Colletti, il ragazzo morto giocando al calciometro spotornese. Familiari e amici chiedono giustizia, l’inchiesta della Procura scava nei documenti delle giostre ... ilsecoloxix.it

Saronno, il dolore della città al funerale di Alessio, morto a 15 anni, folgorato al Luna ParkSaronno, tanto il dolore di tutta la città per il funerale di Alessio Colletti, il 15enne scomparso a Spotorno per colpa di una scarica elettrica nel luna park ... ilnotiziario.net