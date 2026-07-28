Alessio Borelli ucciso nel suo appartamento a Corsico | fermato l'assassino incastrato dall'impronta di una mano
Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver ucciso un uomo di 41 anni trovato morto nel suo appartamento a Corsico il 11 luglio. L’arresto è stato possibile grazie al confronto dell’impronta di una mano trovata sulla scena del crimine con quella dell’indagato. La polizia ha confermato che l’impronta ha incastrato il sospettato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi dell’omicidio.
È stato arrestato un 39enne a Milano accusato di aver ucciso il 41enne Alessio Borelli, trovato morto nel suo appartamento a Corsico lo scorso 11 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: killer in fuga
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Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia di Corsico sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto nel suo appartamento l'11 luglio scorso, è emerso che il 39enne fermato aveva una relazione sentimentale facebook
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