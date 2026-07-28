Alessio Borelli ucciso nel suo appartamento a Corsico | fermato l'assassino incastrato dall'impronta di una mano

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver ucciso un uomo di 41 anni trovato morto nel suo appartamento a Corsico il 11 luglio. L’arresto è stato possibile grazie al confronto dell’impronta di una mano trovata sulla scena del crimine con quella dell’indagato. La polizia ha confermato che l’impronta ha incastrato il sospettato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi dell’omicidio.

È stato arrestato un 39enne a Milano accusato di aver ucciso il 41enne Alessio Borelli, trovato morto nel suo appartamento a Corsico lo scorso 11 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessio Borelli ucciso in casa a Corsico: killer in fuga

Notizie e thread social correlati

Omicidio Alessio Borelli a Corsico, fermato l'uomo egiziano con cui si frequentava: incastrato dall'improntaUn uomo di 39 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso...

Leggi anche: Omicidio a Corsico, preso l'assassino di Alessio Borelli: Ahmad Abdelghani incastrato dalle celle telefoniche e dalle impronte. I due avevano una relazione

Temi più discussi: Igor Squeo morto nel 2022 dopo un intervento degli agenti in casa sua: in vista nuovi accertamenti medico legali; Donna trovata morta in casa, mistero sul decesso della 35enne Claudia D'Amario: indagini in corso; Chi è l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia I parenti | Non ha mai fatto del male a nessuno; Giornalista trovato ucciso e bruciato nel salernitano.

Alessio Borelli, 41 anni, è stato trovato morto nell’appartamento in cui viveva a Corsico, con ferite da coltello all’addome. I carabinieri indagano per omicidio dopo l’allarme dei vicini, insospettiti dal cattivo odore. #Milano x.com

Alessio Borelli ucciso in casa, fermato un uomo: aveva una relazione con la vittima. Le liti e l'ultimo incontroI carabinieri hanno fermato un uomo di 39 anni con l'accusa di omicidio nei confronti di Alessio Borelli, 41 anni, trovato ucciso a coltellate nel ... msn.com

Alessio Borelli, ucciso nel suo appartamento a Corsico: fermato l’assassino, incastrato da un’improntaÈ stato arrestato un 39enne a Milano accusato di aver ucciso il 41enne Alessio Borelli, trovato morto nel suo appartamento a Corsico lo scorso 11 luglio ... fanpage.it