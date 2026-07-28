Alessandro Borghese emoziona il web con la dedica alla moglie Wilma | Se rinasco ti cercherò ancora

Notizia in breve

Alessandro Borghese ha condiviso una dedica alla moglie scrivendo: “Se rinasco, ti cercherò ancora”. La frase ha suscitato emozioni sul web. Nel frattempo, Stefano De Martino si è commosso a Capri durante la consegna di un premio dedicato al padre scomparso. La Rai non ha ancora scelto il successore di Chi l’ha visto?, con diversi nomi in corsa. In un’altra notizia, il governo ha ribadito che chi commette un reato non può ricevere risarcimenti.