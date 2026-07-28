Alessandro Borghese emoziona il web con la dedica alla moglie Wilma | Se rinasco ti cercherò ancora
Alessandro Borghese ha condiviso una dedica alla moglie scrivendo: “Se rinasco, ti cercherò ancora”. La frase ha suscitato emozioni sul web. Nel frattempo, Stefano De Martino si è commosso a Capri durante la consegna di un premio dedicato al padre scomparso. La Rai non ha ancora scelto il successore di Chi l’ha visto?, con diversi nomi in corsa. In un’altra notizia, il governo ha ribadito che chi commette un reato non può ricevere risarcimenti.
Stefano De Martino si commuove a Capri: il premio dedicato al padre Enrico emoziona il pubblico. E Carlo Amleto sogna Sanremo 2027 Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Chiara Ferragni sul Lago di Como con José Hernandez e i figli: mentre lei sorride, Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Lo chef celebra 17 anni d’amore con Wilma Oliviero attraverso una romantica dichiarazione sui social. Dal colpo di fulmine alla famiglia costruita lontano dai riflettori, ecco la storia di una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
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