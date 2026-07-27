Alessandro Borghese la dedica alla moglie Wilma emoziona i fan
Un noto chef ha condiviso un messaggio sui social per celebrare un anniversario con la moglie. Nel post, ha scritto parole che parlano di famiglia, quotidianità e lavoro, senza ricorrere a effetti speciali. La dedica è stata accolta con emozione dai follower, che hanno commentato e condiviso il sentimento trasmesso. La comunicazione è stata rivolta ai fan e si è concentrata sul valore del legame personale e familiare.
Un anniversario raccontato senza effetti speciali, ma con parole capaci di arrivare dritte al pubblico. Alessandro Borghese ha dedicato un messaggio social alla moglie Wilma Oliverio, celebrando un legame che unisce famiglia, quotidianità e lavoro. La pubblicazione ha raccolto numerose reazioni tra i follower dello chef e volto televisivo. Nella dedica, Borghese ripercorre i momenti condivisi con la compagna di vita: la musica, i sapori, i viaggi e le risate delle loro figlie. Un ritratto intimo e misurato di una coppia da sempre lontana dal gossip, ma che non ha mai nascosto la propria complicità. La dichiarazione di Alessandro Borghese a Wilma Oliverio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alessandro Borghese e la dedica alla moglie Wilma Oliverio: «Se rinasco, ti cercherò ancora»
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