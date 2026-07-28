Aiuti di Stato | Bruxelles chiarisce le regole per finanziare politiche e investimenti sociali

Bruxelles ha aggiornato le linee guida sugli aiuti di Stato, specificando che è possibile finanziare politiche sociali attraverso aiuti pubblici, purché vengano rispettate determinate condizioni. Le nuove regole stabiliscono che i finanziamenti devono essere destinati a progetti ben definiti e conformi alle norme europee, evitando distorsioni del mercato. La comunicazione chiarisce anche i limiti e le modalità di applicazione, senza vietare interventi di carattere sociale.

Milano, 28 luglio 2026 – Le regole sugli aiuti di Stato non impediscono di finanziare politiche sociali, purché siano progettate correttamente. È quanto emerge dalle nuove linee guida pubblicate lunedì, 27 luglio, dalla Commissione europea, in cui sono illustrate una serie di opzioni a disposizione delle autorità nazionali per sostenere diversi obiettivi sociali nell'ambito delle norme UE sugli aiuti di Stato, come previsto dal Clean Industrial Deal. Presentato dalla Commissione nel febbraio 2025, il Clean Industrial Deal è la strategia europea mirata a coniugare competitività industriale e decarbonizzazione, prevedendo anche un uso più mirato e flessibile degli aiuti di Stato per sostenere la transizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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