aia firenze stagione record sei promozioni e due serie a

Notizia in breve

La sezione arbitri di Firenze ha chiuso una stagione record, con sei promozioni e due esordi in Serie A. Sono stati raggiunti nuovi record di associati, tra cui il numero di arbitri under 18 e di arbitri con doppio tesseramento. La stagione ha visto anche il doppio esordio in massima serie e la promozione di sei arbitri agli organi tecnici nazionali.