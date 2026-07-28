Aia Firenze stagione record Sei promozioni e due serie A
La sezione arbitri di Firenze ha chiuso una stagione record, con sei promozioni e due esordi in Serie A. Sono stati raggiunti nuovi record di associati, tra cui il numero di arbitri under 18 e di arbitri con doppio tesseramento. La stagione ha visto anche il doppio esordio in massima serie e la promozione di sei arbitri agli organi tecnici nazionali.
Una stagione da incorniciare, quella da poco conclusa, per la Sezione arbitri AIA di Firenze. Record storico di associati, record di arbitri under 18, ai vertici nazionali per numero di arbitri con doppio tesseramento, doppio esordio in Serie A e sei associati promossi agli organi tecnici nazionali. Risultati straordinari, celebrati in occasione della tradizionale festa sezionale, con premiazione degli associati che hanno contribuito in vari ruoli a portare la Sezione di Firenze alla ribalta nazionale con grandi meriti. I premiati. Premio Piero Barboni, all’arbitro con doppio tesseramento: Duccio Bendoni. Premio Montalti-Di Bitonto, all’arbitro di calcio a 5: Marco Dragone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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