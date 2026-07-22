L’Ascoli ha annunciato il ritorno in Serie B, sottolineando che la stagione precedente ha registrato numeri record e si è conclusa all’ultima giornata. La società ha espresso speranza che anche quest’anno si superino quei dati, definendoli straordinari. La Lega ha accolto con entusiasmo il ritorno della squadra nel campionato di secondo livello.

"Spero vengano superati ancora i numeri della passata stagione, che sono stati straordinari. È stato un campionato deciso all'ultima giornata". L'Ascoli ritrova la Serie B e incassa l'abbraccio della Lega. In occasione della presentazione del calendario del campionato 20262027 oggi ad Ascoli Piceno, il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha elogiato la città e la passione dimostrata dai tifosi bianconeri, sottolineando il valore del ritorno del club tra i cadetti., Bedin ha ricordato innanzitutto come il nuovo campionato ritrovi diverse realtà storiche del calcio italiano. "Riabbracciamo Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bedin: "La serie B vuole superare i record della scorsa stagione"

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