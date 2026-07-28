L’addetta ai bagni del Parco Rossani di Bari e il suo compagno sono stati iscritti nel registro degli indagati per lesioni aggravate e rapina. La vicenda riguarda una ragazza di 26 anni, aggredita violentemente all’interno del parco, mentre si trovava nei pressi dei servizi igienici. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Sono indagati per lesioni aggravate e rapina l’addetta ai bagni del parco Rossani di Bari e il suo compagno, ritenuti i responsabili della violenta aggressione ai danni di Giuditta D’Elia, studentessa ventiseienne di Toritto. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore di Bari, Roberto Rossi, a seguito dell'informativa depositata dalla Polizia locale e corredata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno consentito di identificare rapidamente gli indagati. L'aggressione al Parco La violenza è scattata nel pomeriggio del 23 luglio, quando la giovane è stata colpita con calci e pugni al volto e strattonata, con una prognosi di 40 giorni refertata al Policlinico di Bari per diverse fratture facciali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Aggressione al Parco Rossani, indagati l'addetta ai bagni e il compagno: picchiata una 26enne

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Aggressione al parco, indagati l'addetta ai bagni e il suo compagno per rapina e lesioni sulla 26enne GiudittaDue persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l’aggressione avvenuta il 23 luglio al Parco Rossani di Bari.

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